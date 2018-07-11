MASKİ’den Arguvan’a 115 km’lik altyapı yatırımı

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları ile birlikte Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ı ziyaret ederek, ilçede gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Mumcu, ayrıca burada MASKİ’nin ekip evini de ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "Bizler sizlerin ilçelerimizi ziyaret etmesinden çok daha motive oluyoruz. Çünkü sorunlarımızı burada karşılıklı paylaşıyoruz, görüyoruz. Çözüm noktasında birlikte görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bugüne kadar MASKİ ile ilgili yapılan çalışmalar gayet olumlu gidiyor. İlçe merkezimizde bir su sıkıntımız oldu birkaç günlük, hemen bu noktada da büyük bir gayret ve çaba sarf edildi. Kaynakta drenaj yapılarak oradan elde edilen su hemen hattımıza verilerek su sıkıntımız giderildi. Çok büyük kriz anlamında sıkıntılarımız yok. Her yerde olduğu gibi, mevsimin de çok kurak geçmesi nedeniyle bazı mezra ve mahallelerimizde içme suyu sıkıntılarımız var. Ekip bu noktada da sıkıntıların giderilmesi için elinden geleni yapıyor. Ben teşekkür ediyorum ve tekrar ilçemize hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı. Malatya’nın ilçelerini ziyaret ederek altyapıya dair her şeyi konuşup istişare ettiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu ise, “İlçelerde en büyük paydaşımız, en büyük çözüm ortağımız olan belediye başkanlarımızı yerinde ziyaret etmek daha anlamlı oluyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak 2014 yılında ki kuruluş, teşkilatlanma ve ilçe bakım merkezlerini işletme aşamasından bugüne kadar geldiğimiz 3,5 yıl içerisinde özellikle Arguvan’a önemli hizmetler yaptık. Arguvan genelinde yaklaşık 115 bin metrelik, 7.8 milyon maliyetinde alt yapı yatırımını tamamladık. Tamamlanan alt yapı kapsamında Arguvan ilçe merkezimizin yaklaşık 49 bin metrelik, 3.4 milyon TL maliyetinde içmesuyu alt yapısını tamamladık. Yine ilçe genelinde muhtelif ihaleler başlığı altında gerçekleştirilen, kendi ekibimizin yaptığı içme suyu ve kanalizasyon hatları inşasını gerçekleştirdik. Tarımsal sulama anlamında DAP kapsamında ilçe genelinde çalışmalarımız yapıldı. Arguvan ilçemizle ilgili özellikle merkez ilçemizi besleyen, kışın yeteri kadar yağmur ve kar alamayışımızla alakalı yer altı sularında ciddi bir çekilme söz konusu. Arguvanımızda su ve kanalizasyon hizmetleri anlamında inşallah bir-iki düşüncemizle birlikte yer altı sularına daha çok ulaşabilirsek, suyun erişimi noktasında inşallah çözüm düşüncelerimiz var” diye konuştu.

