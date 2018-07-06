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MASKİ kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü muhtelif mahalleler 1. etap kanalizasyon hattı çalışmaları kapsamında 7 mahallenin 10 sokağında 1.2 milyonluk 6 bin metrelik kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı. 

MASKİ kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü muhtelif mahalleler 1. etap kanalizasyon hattı çalışmaları kapsamında 7 mahallenin 10 sokağında 1.2 milyonluk 6 bin metrelik kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı. 

06 Temmuz 2018 Cuma 15:13
MASKİ kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor

Vatandaşların refahı ve şehrin altyapı sorununu ortadan kaldırmak için çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Malatya’nın içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattını yenilemek için özverili çalışmalar sergiliyor. Kanalizasyon hattı çalışmaları kapsamında Malatya merkez mahallelerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Merkezde gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “12 bin 500 kilometrekarelik alana sahip Malatya’mızın her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Muhtelif mahalleler kanalizasyon hattı yatırımlarımız kapsamında, Alişar (Körmullah Mezrası), Boran (Ayazlar ve Mazıoğlu Sokak), Karahan (Muhtelif Sokak), Karabağlar (Atatürk Caddesi, Fatih Ceylanlar Sokak), Topsöğüt (Nergiz Sokak), Kaynarca (Berat Sokak), Alacakapı (Hanardı Sokak) olmak üzere 7 mahallenin 10 sokağında kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını tamamladık. 6 bin metre olan bu çalışmalarımız 1.2 milyon lira maliyetindedir. Muhtelif mahalleler kanalizasyon hattı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hedefimiz, kanalizasyon şebekesini yenileyerek gelecek nesillerimizin daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu. 

İHA

Son Güncelleme: 06.07.2018 15:16
Anahtar Kelimeler:
MASKİKanalizasyonYenilemeMalatya
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