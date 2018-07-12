Malatya Havalimanı’ndan 72 bin 157 yolcu geçti

DHMİ Genel Müdürlüğü 2018 yılı Haziran Ayı Havalimanı İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 70 bin 889, dış hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 150 artışla bin 268, toplamda ise yüzde 1 artışla 72 bin 157 oldu.

2018 yılı Haziran ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise 542 oldu. Dış hatlar uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 129 artışla 16 olmak üzere, toplam uçak trafiği 558’e ulaştı.