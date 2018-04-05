Kumrular işyerinin cam bölmesinde mahsur kaldı

Antalya’da kullanılmayan bir dükkanın cam bölmesinde mahsur kalan 2 yavru kumru hayvanseverler tarafından kurtarıldı. İşyeri sahibine ulaşamayan hayvansever, çağırdığı camcıya çerçeveyi söktürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi’nde kullanılmayan bir dükkanın cam bölmelerinin arasında 3 yavru kumrunun mahsur kaldığı ihbarını alan Antalya Candost Derneği üyeleri bölgeye hareket etti. Kuşları mahsur kaldığı yerden çıkarılması için yetkili merciyi arayan Candost Derneği Başkanı Arife Yanık sonuç alamadı. Kuşlardan birinin öldüğünü fark eden Yanık, diğer kuşların ölmemesi için yakınlardaki bir camcıyı çağırarak çerçeveyi söktürdü. Camcının çıkardığı çerçeveden iki kumru yavrusu kurtarıldı. Bitkin haldeki iki kuşa pet şişe kapağından su verildi.

İki kumrunun cam bölmede mahsur kaldığı ihbarı aldıklarını kaydeden Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, "Dükkan sahibi yoktu. Kuşlar cam ile dolap arasına sıkışmıştı. Gerekli tüm birimleri aradık ama sonuç alamadık, kimse ilgilenmedi. Biz kendi imkanlarımızla camcı bulduk, açtık ve kuşları çıkarttık. Bir daha kuşların ortaya düşmemesi için önlem aldık. 3 kumru vardı, biri ölmüş. İki kumruyu kurtardık. İlk tedavilerini yaptık. Hayvanat bahçesindeki tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak" dedi.