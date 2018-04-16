Körfezli öğrencilerden Nijerya’daki kardeşlerine su tankı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde özel bir kolejin öğrencileri, kendi aralarında topladıkları yardımlar ile Nijerya’daki insanların kullanması amacıyla bölgeye bir su tank yaptırdı.

Özel Körfezim Eğitim Kurumu öğrencileri, 11 ülkede devam eden Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı HSBC Su programı desteği ile Türkiye’de yürütülen ‘Su Kaşifi’ programı kapsamında önemli bir projeye imza attı. Proje kapsamında farklı çalışmalar gerçekleştiren öğrenciler kendi arasında topladıkları yardımlar ile Nijerya’da su ihtiyacı olan bir bölgeye su tankı yaptırdı. ‘Su Kaşifi Faaliyetleri’ içerisinde farklı faaliyetlerde de bulunan 8-14 yaş arası öğrenciler, pet şişelerin ve çöplerin geri dönüşümü içinde girişimlerde bulundu.

Girişimler sonucu öğrenciler okullarını Türkiye’de 1’inci, Dünya çapında ise programa katılan okullar arasında 2’inci sıraya yükseltti. Nijerya’da öğrenciler tarafından yapılan ‘su tankı’ hakkında konuşan okul Genel Müdürü Azmi Cihat Hatipoğlu, “Aslında Türkiye çapında yapılan bir projeydi. Daha sonra Dünya çapında olan Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığının başlatmış olduğu bir su projesi. Biz bu su projesi içerisine öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte katıldık. Bu proje kapsamı içerisinde daha küçük bir birim olarak Nijerya’da susuz bir bölgeye 20 tonluk su tankı yerleştirdik. Oranın suyunu temin ediyoruz. Sadece bununla da kalmadı. Sürdürülebilir olması amacıyla şu anda yapmış olduğumuz bir çalışma ile yine Nijerya’da suyu bulunmayan bir bölgede özellikle kadınların ve çocuklarımızın suya olan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla su kuyusu yapma planı içerisindeyiz. Bununda hazırlıklarını tamamlamış durumdayız” dedi.

Okul bünyesinde hem velilerin hem de öğrencilerin konu hakkında duyarlı olduğuna dikkat çeken Hatipoğlu “Öğrencilerimiz, velilerimiz bu konuda çok duyarlı. Çevrede zaten asıl amacımız suya olan duyarlılığı artırmak. Suyun kullanımı doğru yönlendirmek. Bu bilinci yaygınlaştırmak” diye konuştu.

Katıldıkları proje hakkında bilgi veren Su Kaşifi Mehmet Ayık, “Su kaşifi dünyanın dört bir yanından öğrencileri, okul ve toplumlarındaki su meselelerine karşı birlikte eyleme geçmeleri yönünde teşvik eden eğlenceli, ilham verici ve eğitici bir programdır. Su kaşifi, 11 ülkede bütünüyle fonlanmış ve desteklenmiş olup, tüm okullarıun katılımına açık ve ücretsizdir. En iyi ‘Su Kaşifi’ ekipleri, ülkelerini Londra’daki Uluslararası Kutlama Etkinliğinde temsil etme şansına sahip olacaktır. Su Kaşifi 8-14 yaş arası öğrencileri “su dolu” dünyamızı kurtarma yönünde desteklenmektedir” şeklinde konuştu.

Öte yandan okulun yaptığı projelere bir destek de CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet’ten geldi. Okulu ziyaret eden Hürriyet öğrencilerle birlikte okulda yapılan projeleri inceledi. Yaptıkları faaliyetlerin çok değerli ve önemli olduğundan bahsetti. Bilimsel eğitimin önemine dikkat çeken Milletvekili Hürriyet, “Bu proje dünya çapında yarışmaya giren ve sürekliliği olduğu içinde önce birincilik ama şu anda yine yapılan çalışmalar nedeniyle ikinciliği almış bir proje. İnşallah bizimde desteğimizle birlikte tekrar birinciliğe yükseltmek için bugün çocuklarımızla birlikte olmak istedim. Öncelikle çocuklarımızı kutluyorum. Bilimsel eğitime destek verildiğinde, o kadar kıymetli projeler ortaya çıkarabiliyorlar ki. Öncelikle çocuklarımızı kutluyorum ama eğitimcileri de burada öğretmenlerimizi de idarecilerimizi de kutlamak istiyorum. Onlara verdikleri çok çok önemli destekten dolayı” ifadelerini kullandı.

Ayrıca öğrencilerin yaptıkları girişimlere destek vermek amacıyla konuyu meclise de taşıyacağını dile getiren Hürriyet, “Çocuklarımız aslında bir şeyi harekete geçirecek. Meclisi harekete geçirmek anlamında ben de onların sesini önce mecliste duyuracağım. Bu yaptıkları projeyi mecliste tanıtacağım. Projenin tanıtımından sonrada bir hem farkındalık konusunda onlara katkı olsun hem de biz Türkiye olarak, Türk insanı olarak, gerçekten sularımıza ne kadar sahip çıkıyoruz ne kadar verimli kullanıyoruz ne kadar yerinde kullanıyoruz ne kadar doğamızı koruyoruz bununla ilgili bir araştırma önergesi vereceğim. Suyumuzun kıymetini de ölçmüş olalım bu anlamda. Mecliste bir araştırma önergesine de vesile olacak, ‘Su Kaşifi’ öğrencilerimizin yaptığı proje” açıklamasında bulundu.