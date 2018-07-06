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Kızılay Caddesi’nin çehresi değişiyor

Arguvan Belediyesi Kızılay Caddesinde düzenleme çalışmalarına devam ediyor. 

Kızılay Caddesi’nin çehresi değişiyor

Arguvan Belediyesi Kızılay Caddesinde düzenleme çalışmalarına devam ediyor. 

06 Temmuz 2018 Cuma 15:12
Kızılay Caddesi’nin çehresi değişiyor

Belediye tarafından caddede ağaç dikiminin yanı sıra, yol ve kaldırım düzenlemeleri yapılıyor. Çalışmalar sonunda cadde ferah bir hale getirilecek. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş sık sık caddede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek işi hızlandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Başkan Kızıldaş “Arguvan’da son yıllarda merkeze giriş ve çıkış yönünde belirsizlik vardı. Yapılan çalışmalar sonrasında son düzenleme ile birlikte Arguvan Belediyesi olarak bizlerde ilçenin giriş ve çıkışlarında düzenlemeler yapmaya başladık. Kızılay Caddesini alternatif yol olarak düşündük ve teknik personellerimiz ile birlikte ölçümlerini yaptık. 15 metre genişliğinde yaklaşık 1 km uzunluğunda olan caddemizde detaylı bir şekilde son halini belirledikten sonra önce alanı genişlettik ve hemen düzenleme çalışmalarına başladık. Ağaçlarımızı da dikerek, ağaçlandırma çalışmamızı da gerçekleştirmiş olduk” ifadelerini kullandı. Öte yandan Kızılay Caddesi yolunda asfalt çalışmaları yapılacak. Genel bir çevre düzenlemesinin gerçekleştirileceği caddeye, bazalt kaldırımları döşenecek ve muhtelif alanlar yeşilliğe kavuşturulacak. 
Trafik akışının devam edileceği caddede belirlenen noktalara çöp kovaları da eklenecek. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kızılay CaddesiMalatyaDeğişimArguvan
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