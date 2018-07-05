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Kayısı hasadı su tüketimini artırdı, uyarı gecikmedi

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Malatya’da kayısı hasat dönemini yaşadığımız şu günlerde su tüketiminin arttığını belirtti. Kayısı hasat döneminde Malatya'da artan nüfus sayısının beraberinde su tüketimini de artırdığına dikkat çeken MASKİ Genel Müdürü Mumcu, vatandaşın mağdur olmaması için tedbir aldıklarını söyledi. 

Kayısı hasadı su tüketimini artırdı, uyarı gecikmedi

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Malatya’da kayısı hasat dönemini yaşadığımız şu günlerde su tüketiminin arttığını belirtti. Kayısı hasat döneminde Malatya'da artan nüfus sayısının beraberinde su tüketimini de artırdığına dikkat çeken MASKİ Genel Müdürü Mumcu, vatandaşın mağdur olmaması için tedbir aldıklarını söyledi. 

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:55
Kayısı hasadı su tüketimini artırdı, uyarı gecikmedi

MASKİ Genel Müdürü Mumcu, “Özellikle kayısı üretiminin çok olduğu yerlerde işçi sevkiyatlarıyla birlikte bazı mahalle ve bölgelerde bir su sorunu yaşanmakta. Bu sorunun merkezle hiçbir alakası yok. Çok şükür şuan Kaptaj’dan çıkan suyun yeterliliğinde hiçbir sorun gözükmüyor. Ama özellikle merkez, Akçadağ, Yazıhan gibi kayısı üretiminin yaygın olduğu bölgelerde kayısı sezonundan dolayı bölgeye dışarıdan çalışmak için gelenlerle birlikte nüfusta yaklaşık olarak 25.000 civarında artış oluyor. Bu nedenle suyun kullanımına dair yoğun bir talep var. Bu da özellikle ilgili mahallelerde depolarımızın yerleşik nüfusumuza yetmesine rağmen, dışarıdan gelen bu iş gücüyle birlikte suda biraz sıkıntı yaşanmasına sebep oluyor” ifadelerinde bulunduç

“SU DEPOLARINDA SEVİYE ANİDEN DÜŞÜYOR”

Su depolarının durumuna ilişkin açıklama yapan Mumcu, “Bununla ilgili hazırlıklarımız tamamdır. Özellikle tankerlerimizle, ilgili depolara harici şebekenin dışında takviye yapıldı. Çünkü su depolarında seviye aniden düşürüyor. Deponun kendini toparlaması için belli bir saat aralığında, yarım güne yakın bir zaman kaybı söz konusu. Bu kaybın önüne geçilmesi için ilgili su tankerlerimizle ilgili mahallelerdeki depolara su naklediyoruz. Yine bu sıkıntıyı bertaraf etmek adına muhtarlarımız, ziraat odamız ve ilçe tarım müdürlükleriyle görüşmelerimiz sonucu buralara ne tür tedbirler alabiliriz yönündeki konuları konuştuk. Yeni araçlar kiraladık. 2 adet 10 tonluk tanker temin ettik. Kayısı işlerinin yoğun olduğu bölgelerden gelecek talepler sonucunda, 5 ve 10 tonluk seyyar su tanklarını talep edilen yerlere götüreceğiz. Bu anlamda hemşerilerimizin su sorununun geçici olduğunu ve kayısı sezonuyla alakalı olduğunu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 05.07.2018 11:03
Anahtar Kelimeler:
SudeposuMASKİSutüketimiKayısıhasadı
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