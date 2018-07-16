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Hayvanlar için kamu spotu oluşturun!

Sokak hayvanları için bazı bölgelere konan su kaplarının belediye temizlik işçileri tarafından atıldığını ileri süren Kızıl Tilki Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Genel Başkanı Filiz Yenier Erdem, bu durumun hoşlarına gitmediğini kaydetti. Ayrıca sokak hayvanları konusunda vatandaşların bilinçlenmesi için belediyeler tarafından kamu spotu oluşturup görsel çalışmalar yapması gerektiğini de dile getiren Başkan Erdem, “Bunların yapılması o kadar zor bir şey olmasa gerek. Biz bunların yapılmasını istiyoruz. Su ve beslenme odakları için verilmiş olan sözlerin tutulmasını bekliyoruz” dedi.

Hayvanlar için kamu spotu oluşturun!

Sokak hayvanları için bazı bölgelere konan su kaplarının belediye temizlik işçileri tarafından atıldığını ileri süren Kızıl Tilki Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Genel Başkanı Filiz Yenier Erdem, bu durumun hoşlarına gitmediğini kaydetti. Ayrıca sokak hayvanları konusunda vatandaşların bilinçlenmesi için belediyeler tarafından kamu spotu oluşturup görsel çalışmalar yapması gerektiğini de dile getiren Başkan Erdem, “Bunların yapılması o kadar zor bir şey olmasa gerek. Biz bunların yapılmasını istiyoruz. Su ve beslenme odakları için verilmiş olan sözlerin tutulmasını bekliyoruz” dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:23
Hayvanlar için kamu spotu oluşturun!


Hava sıcaklıklarının giderek artması insanlarda rahatsızlık yarattığı gibi, sokak hayvanları için de büyük bir problem oluşturuyor. Özellikle su konusunda büyük zorluk yaşayan sokak hayvanları için BUSABAH gazetesine konuşan Kızıl Tilki Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Genel Başkanı ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Malatya İl Temsilcisi Filiz Yenier Erdem, önemli açıklamalarda bulundu.

Malatyalıların bireysel olarak sokak hayvanları için elinden geleni zaten yapmaya çalıştıklarını ifade eden Erdem, ancak problemin temizlik işçilerinden kaynaklandığını söyledi.

“HER ŞEYDEN ÖNCE BU İNSANLIK VAZİFESİ”

Belediye temizlik işçilerinin sokak hayvanları için konan su kaplarının atıldığını ileri süren Başkan Erdem, “İnsanlarımız sokak hayvanları için elinden gelini yapıyor ancak bizim ve hayvan severlerin koymuş olduğu su kapları, ne yazık ki belediye çöpçüleri tarafından atılıyor. Onların bir köşede ve kenarda mama ve su kabı olduklarını bildikleri halde belediye çöpçüleri tarafından atılması bizim hoşumuza gitmiyor. Çünkü sürekli yeni bir kap koymamız, hayvanlara olan ve tabi ki bize de olan saygısızlığı ön plana çıkartıyor. Bizler bir kısmına yetişebiliyoruz aslında ama bu belediyenin görevidir. Belediye hayvanlar için su kapları oluşturması gerekiyor. Özellikle sıcak havalarda hayvanlar için sulaklar yapılması gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda örnek olarak birkaç yere konuldu ancak devamı gelmedi. Bu konuya ilçe belediyelerde dâhil, bir kere her şeyden önce insanlık vazifesi. Sadece sizin, benim veya öbürünün değil” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR EMEK KARŞILIKSIZ KALMIYOR”

Malatyalı esnafların sokak hayvanları için çok duyarlı olduğunu ve bu konuda esnaflara teşekkür ettiğini dile getiren Başkan Erdem, “Bizim genel ihtiyacımız olduğu kadar, hayvanlarında ihtiyacı var ve bunları insanlık görevi olarak yerine getirmemiz gerekiyor. En büyük görevde Belediyelere düşüyor. Hem halkı bilinçlendirmek hem de hayvanlara karşı merhamet aşılamak için gerekli bütün çalışmaları yapmaları lazım. Hiçbir emek karşılıksız kalmıyor. Malatya da artık, bir İzmir, İstanbul ve Ankara gibi olmaya başlayacak. Nasıl oralarda her kapının önünde sokak hayvanları için bir su kabı, bir kova varsa Malatya’da da artık böyle olma yolunda. Esnaflarımız gerçekten çok duyarlılar, onlara sonsuz teşekkür ediyorum ancak yeri geliyor koymuş oldukları, bariz belli olan su kapları atılıyor. Esnafta bir koyar iki koyar ondan sonrada bezginlik getirir artık. Bunu yapan insanı da engellemek bence hoş bir durum değil, tam aksine teşvik etmek gerekiyor. Yok, etmek gerekmiyor, biz teşvik için uğraşıyoruz” diye konuştu.

“MALATYA OLARAK NEDEN BU KADAR GERİYİZ?”

Sokak hayvanları için beklentilerini de açıklayan Başkan Erdem, “Cami hocalarımız özellikle Cuma hutbelerinde bu konu konuşulabilir. Sürekli, her Cuma olmasa da iki haftada bir halkımız bu konuda bilinçlendirebilir. Bunun dışında kamu spotu oluşturulabilir, belediyeler görsel çalışmalar yapılabilir. Bütün bunlar büyükşehirlerde yapılıyor ama bizde hiçbir şekilde ön planda değil. Biz Malatya olarak, neden bu kadar geriyiz? Özellikle hayvanlar konusunda bunu merak ediyorum. Başkanlarımızdan tek ricam kamu spotlarının oluşturulması, bunların yapılması o kadar zor bir şey olmasa gerek.  Biz bunların yapılmasını istiyoruz. Su ve beslenme odakları için verilmiş olan sözlerin tutulmasını bekliyoruz kendilerinden” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
HAYTAPFiliz Yenier ErdemHayvanSokak Hayvanları
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