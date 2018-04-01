Gökyüzüne tohum diktiler

Balıkesir’in Edremit ilçesinde öğrenciler uçun balonlarla gökyüzüne bin 500 tohum dikti. Rüzgarın etkisiyle balonlar belirli bir yüksekliğe gelince patlayacak ve keseler rastgele yerlere düşerek toprakla buluşacak.

Şehit Öğretmenler İlkokulu ve bir pizza zincirinin ortaklaşa düzenlediği faaliyette, doğada süratle çözülebilen bin 500 adet zeytin ağacı tohumu uçan balonlara bağlandı. İplerine zeytin ağacı tohumu bağlanan bin 500 rengarenk uçun balon, gökyüzüne salındı. Rüzgarın etkisiyle balonlar belirli bir yüksekliğe gelince patlayacak ve keseler rastgele yerlere düşerek toprakla buluşacak. Zeytin ağacı tohumlarının yüzde 20 çimlenme nispeti olduğu öğrenilirken, 80 zeytin ağacının uçan tohumlar sayesinde yeşermesi bekleniyor.