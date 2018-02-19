Etiyopya heyetinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ziyaret

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, “Türk iş adamları Etiyopya’da ciddi anlamda yatırımlar yapıyor. Şu anda Türk iş adamlarının Etiyopya’da yapmış olduğu yatırımlar 3 milyar doları bulmuştur. Bizler bu rakamı daha da artırmak istiyoruz” dedi.

Etiyopya Federal Cumhuriyeti Kentsel Kalkınma ve Konut Bakanlığı’ndan Devlet Bakanı Getachew Hailemariam Abay ve beraberindeki heyet, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ı ziyaret etti. Görüşmeyle ilgili konuşan Ceylan, Etiyopyalı heyete teşekkür ederek, “Bilindiği üzere Türkiye- Etiyopa ilişkileri çok köklü bir geçmişe sahip. Hükümet olarak Afrika ve özellikle Etiyopya olan ilişkimizi çok önemsiyoruz. Bu ilişkilerin çok daha ileri taşınmasını arzu etmekteyiz. Bugün bakanlığımızda kendilerine ve heyete, bakanlığımızın görev alanına giren konularda bilgilendirmede bulunacağız” ifadelerini kullandı.

“Etiyopya’da yapmış olduğu yatırımların rakamını daha da artırmak istiyoruz”

Özellikle Türkiye’nin çok önemli tecrübelere sahip olduğu konut temini konusunda da bilgi paylaşımında bulunacaklarını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

“Diğer taraftan şehirlerin altyapısını geliştirme konusunda da tecrübelerimizi aktaracağız. Etiyopya 100 milyon nüfuslu çok büyük bir ülke ve biliyoruz ki büyük ölçüde konut açığı söz konusu. Kendileri de özellikle konut temini konusunda, altyapıyı geliştirme konusunda bizlerden yardım istediler ve bizler de bu tecrübelerimizi kendileriyle paylaşacağız. Biz, Etiyopya ile ilişkilerimizin her alanda gelişmesini arzu etmekteyiz. Türk iş adamları Etiyopya’da ciddi anlamda yatırımlar yapıyor. Şu anda Türk iş adamlarının Etiyopya’da yapmış olduğu yatırımlar 3 milyar doları bulmuştur. Bizler bu rakamı daha da artırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu ziyaretlerde bu yatırımlarla ilgili bir hedef belirlendi. Toplam dış ticaret hacmimiz şu anda 400 milyon dolar civarında. Bunu en kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. Etiyopya bizim kardeş ülkemiz. Bizler de onların kalkınması ve gelişmesi için her türlü yardımı yapmaya hazırız.”

Yapılan görüşmede konut geliştirme, altyapı geliştirme, kentsel yenileme ve gecekondu iyileştirme konuları ele alındı.