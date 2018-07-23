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Doğanşehir 'de altyapı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Doğanşehir ilçesinin içme suyu ve altyapısını yeniledi; ilçede 27 milyon lira değerinde 249 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmasını tamamladı.

Doğanşehir 'de altyapı yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Doğanşehir ilçesinin içme suyu ve altyapısını yeniledi; ilçede 27 milyon lira değerinde 249 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmasını tamamladı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:29
Doğanşehir 'de altyapı yenilendi

Doğanşehir'e yapılan çalışmalar hakkında konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Doğanşehir İlçesi genelinde içme suyu ve kanalizasyon altyapısı için 27 milyon lira maliyetinde 249 kilometrelik hat çalışmaları yaptık. Bu kapsamda ilçe merkezimizde yaklaşık 20 milyon liraya mal olan 74 kilometrelik içme suyu ve 90 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladık. Söğüt’te içme suyu depo yapım işlerimiz devam ediyor. DAP kapsamında 1.6 milyon TL değerinde 29 bin 902 metrelik sulama kanalı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Böylece ilçe genelinde tamamlanan, devam eden ve DAP kapsamında gerçekleştirilen ve devam eden 279 kilometre uzunluğundaki çalışmalarımızın maliyeti 29 milyondur.  Çalışmalarımızla ilçemize daha sağlam ve modern içme suyu altyapısı inşa ederek, hemşehrilerimizi daha sağlıklı ve temiz suya kavuşturacağız. Kanalizasyon altyapısını yenileyerek daha temiz bir çevrede yaşama şansı sunacağız. İlçemizin genelinde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi. 

HABER MERKEZİ

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DoğanşehirMalatyaMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİErtan MumcuMASKİ
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