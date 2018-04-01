Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114993
ALTIN
170.088
DOLAR
3.9636
STERLİN
5.5685
EURO
4.8897

Cizre’de bulunan Türkiye’nin en büyük sürüngeni özgürlüğüne kavuştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Şırnak’ın Cizre ilçesinde köylüler tarafından bulunan ve ülkemizde yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanını tedavisinden...

Cizre’de bulunan Türkiye’nin en büyük sürüngeni özgürlüğüne kavuştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Şırnak’ın Cizre ilçesinde köylüler tarafından bulunan ve ülkemizde yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanını tedavisinden...

01 Nisan 2018 Pazar 10:15
Cizre’de bulunan Türkiye’nin en büyük sürüngeni özgürlüğüne kavuştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Şırnak’ın Cizre ilçesinde köylüler tarafından bulunan ve ülkemizde yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanını tedavisinden sonra tabii yaşam alanına bıraktı.

Geçtiğimiz Cuma günü akşam saatlerinde Cizre’nin Girikova köyünde yapılan kazı çalışmaları sırasında vatandaşlar tarafından ülkemizde yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı bulundu. Köylülerin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, çöl varanını yakalayarak veteriner kontrolünden geçirmek için Şırnak’a götürdü. Ekipler, sürüngenin göründüğü bölgede foto-kapan ve video-kapan ile izleme yapmak için de çalışma başlattı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan sürüngen sağlık kontrollerinin ardından yakalandığı bölgede tabii yaşam alanına tekrar bırakıldı. Çöl varanı, kafesten çıkarıldığında “çalışan yuva” olarak tabir edilen deliklerden birine girerek gözden kayboldu. DKMP ekipleri, sürüngenin yakalandığı bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemeye göre 6 dekarlık bölgede varan yuvası olduğu düşünülen 25 adet delik tespit edildi. Çöl varanının Şırnak sınırları içinde Cizre, Silopi ve Irak sınırına kadar 15’e yakın köyde tabii yaşam alanları bulunduğu belirtildi.

Yaşanan bu olay üzerine DKMP ekipleri, yaban hayatına karşı duyarlı bir şekilde hareket eden Girikova köyünde ve çevre köylerde çöl varanına yönelik bilgilendirme çalışması yapma kararı aldı.

"Zehirsiz ve zararsız bir tür"

Çöl varanının ülkemizde sadece Şanlıurfa ve Şırnak’ta yaşam alanlarının bulunduğunu vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Ülkemizin en büyük sürüngeni olan çöl varanı, ürkütücü görüntüsü sebebiyle zaman zaman insanlar tarafından öldürülebiliyor. Bu olayın yaşandığı bölgedeki vatandaşlarımıza hayvana zarar vermeden bizleri haberdar ettikleri için teşekkür ediyorum. Bilinenin aksine bu sürüngen zehirsiz bir tür ve diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor. Çöl varanı iklim şartları sebebiyle yerleşim yerlerinde görülebilir. Koruma altındaki bu türün öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulanmakta” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Sanayisi Sitesi Esnafı’ndan yeşil alan tepkisi
Fatih Sanayisi Sitesi Esnafı’ndan yeşil alan tepkisi
Gökyüzüne tohum diktiler
Gökyüzüne tohum diktiler
Güney Kuşak Yolunda inşaat çalışmaları sürüyor
Güney Kuşak Yolunda inşaat çalışmaları sürüyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim