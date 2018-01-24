Çiftçileri farklı bitki hastalıkları bekliyor olabilir

Kuraklığın suyun en yoğun kullanıldığı tarım sektörünü doğrudan etkilediğini belirten Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Işıl Saraç, iklim ve toprak yapısının tarımsal ürünlerin kalitesinde değişimlere sebep olabileceğini, aynı zamanda çiftçileri farklı bitki hastalıklarının bekleyebileceğini söyledi.

Bingöl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Fitopatoloji Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Işıl Saraç, küresel iklim değişikliği ve yaşanabilecek kuraklıkla ilgili bilgi verdi.

Olası bir kuraklık tehlikesinin doğrudan tarım sektörünü etkileyeceğini belirten Saraç, “Kuraklık suyun en yoğun kullanıldığı tarım sektörünü doğrudan etkiliyor. Özellikle kuru tarım ürünlerinin üretim miktarındaki düşüş hububat ve diğer gıda fiyatlarında da değişime sebep olabilir. Tarımsal üretim büyük oranda doğal koşullara bağlı olarak gerçekleşir. Dolayısıyla değişen iklim ve toprak yapısı tarımsal ürünlerin kalitesinde değişimlere sebep olabilir. Bitki hastalıkları açısından kuraklığı ele alacak olursak ise, çiftçilerimizi farklı bitki hastalıkları bekliyor olabilir. Kuraklığın etkisiyle birlikte değişen ekosistemde bugüne kadar ekonomik açıdan önemli bir zarar görmemiş patojenler ekosistemde baskın bir hale gelip daha tahripkar olabilirler” diye konuştu.

"Çiftçinin bitki hastalıkları ile erken mücadele etmesi gerekiyor"

Değişen iklim şartlarından dolayı farklı bitki hastalıklarının salgına dönüşmesine karşı çiftçileri uyaran Saraç, “Çiftçilerimiz genellikle yetiştirdikleri üründe görülen bitki hastalıklarına aşinadır. Değişen dengeler sebebiyle farklı bitki hastalıklarının salgın yapması halinde çiftçimizin daha dikkatli olup, bitki hastalıkları ile erken mücadele etmesi gerekiyor. Örneğin birçok bitkide kök ve kök boğazı çürüklüğüne sebep olan fuzaryum etmeni kurak geçen uzun periyotların ardından şiddetli yağışlarda hastalıklar oluşturabilirler. Kuraklık birçok canlı türünün yok olmasına sebep olabilir. Tarımsal açıdan toprakta yararlı dediğimiz mikroorganizmaların sayısında azalmaya sebep olabilir hatta varlığını tehdit edebilir. Bu açıdan sulama yöntemlerinde su tasarrufu sağlayan modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Klasik sulama yöntemlerine oranla damla sulama yada yağmurlama sulama da su kaybı daha az oluyor” dedi.

Saraç, küresel iklim değişikliklerine alışılması gerektiğini ve su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması konusunda da çiftçileri uyardı.