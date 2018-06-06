Çevre sorunlarının çoğu son 35 yılda meydana geldi Malatya kirlenmiyor

Teknolojik gelişmeler, insanoğlunun çevre ile ilişkisine yeni bir boyut kazandırdı. Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan çevre kirliliği ile ilgili yapılan araştırmalara göre dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin yüzde 50’si son 35 yılda meydana geldi.

Çevre sorunları dünya genelinde öncelik kazanmış durumda. Artık çok sayıda şirket atık yönetimi çözümleri arayışında ve çevre teknolojileri kullanımına çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden çevre teknolojileri hızla büyüyen bir sektör.

MALATYA’DA ENERJİ ÜRETİLİYOR

Birçok nedene bağlı gelişen kirliliğe karşı en önemli çözüm çevre teknolojilerinden geçiyor ve çevre teknolojileri büyüme ivmesi en yüksek sektörler arasında gösteriliyor. Bu anlamda Malatya’da da Çevre Entegre Tesisi bulunuyor ve çöpler bu tesisle elektriğe dönüşüyor.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ…

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Entegre Çevre Tesisi'nde saatte 2,2 megavat elektrik üretiliyor. Tesis bünyesindeki 'Çöpgaz Elektrik Santrali'nin de tamamlanmasıyla atıklarla, 250 bin hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen 10 ila 12 megavat arasında enerji üretilmesi planlanıyor. Tesiste, Türkiye'de ilk kez uygulanan biyogaz ile yakma ve gazifikasyon sistemleri bir arada kullanılıyor. Tesiste şu anda 60 bin hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelen saatte 2,2 megavat enerji üretilirken, proje kapsamında yapım aşamasında olan 'Çöpgaz Elektrik Santrali'nin de kısa süre sonra devreye gireceği belirtildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, 10 ile 12 megavat arasında enerji üretilmesi planlanıyor.