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ÇAKMAK’IN İÇME SUYU ALTYAPISI YENİLENİYOR

MASKİ, Arguvan ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi’nde sürdürdüğü 5 bin 500 metrelik içme suyu hat imalatını tamamlarken, içme suyu terfi binasının yapımına ise devam ediyor. Söz konusu çalışmanın maliyeti 206 bin TL. 

ÇAKMAK’IN İÇME SUYU ALTYAPISI YENİLENİYOR

MASKİ, Arguvan ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi’nde sürdürdüğü 5 bin 500 metrelik içme suyu hat imalatını tamamlarken, içme suyu terfi binasının yapımına ise devam ediyor. Söz konusu çalışmanın maliyeti 206 bin TL. 

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:40
ÇAKMAK’IN İÇME SUYU ALTYAPISI YENİLENİYOR

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) “Malatya Muhtelif İlçeler 1. Etap İçme Suyu Yatırım Programı” kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

SAĞLIKLI VE MODERN

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Arguvan Çakmak’taki içme suyu çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Malatya Muhtelif ilçeler 1. Etap İçme Suyu Yatırım Programımız kapsamında Arguvan ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi’nde sürdürdüğümüz 5 bin 500 metrelik içme suyu hat imalatını tamamladık. Yine burada sürdürdüğümüz içme suyu terfi binası inşa çalışmaları da devam ediyor. Amacımız Malatya ve ilçelerini altyapı anlamında sağlıklı ve modern bir hale getirebilmek. Bu anlamda Muhtelif İlçeler 1.Etap İçme Suyu Yatırım Programı önem taşıyan bir proje. Bu kapsamda Arapgir Düzcebudak, Pütürge Gündeğer ve Hekimhan Dumlu’da sağlıklı ve modern bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MASKİArguvançakmak Mahallesi
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