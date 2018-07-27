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Caddeler genişletiliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mevlüt Aslanoğlu Caddesi’nde çalışmalara devam ediyor. Caddede kaldırım, yol, cep otopark, bisiklet yolu, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Ayrıca Yeşilçam Caddesi’nde bisiklet yolları tamamlandı. Yapılan çalışmalarda caddelerin genişletilmesine büyük önem veriliyor.

Caddeler genişletiliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mevlüt Aslanoğlu Caddesi’nde çalışmalara devam ediyor. Caddede kaldırım, yol, cep otopark, bisiklet yolu, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Ayrıca Yeşilçam Caddesi’nde bisiklet yolları tamamlandı. Yapılan çalışmalarda caddelerin genişletilmesine büyük önem veriliyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 11:38
Caddeler genişletiliyor

700 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde Mevlüt Aslanoğlu Caddesi’nde içme suyu, kanalizasyon, yağmur drenaj kanalları başta olmak üzere ilgili kurumlara ait altyapı çalışmaları da yenilendi.

Caddede üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırım, yol, cep otopark, bisiklet yolu, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Mevlüt Aslanoğlu Caddesi’ni Tevfik Temelli Caddesi’ne birleştiren noktada ise kavşak çalışmaları yapıldı. Sinyalizasyon sisteminin kurulduğu noktada araç trafiği daha güvenli hale getirildi.

BİSİKLET YOLLARI TAMAMLANDI

1.2 metre genişliğinde yapılan bisiklet yolunun malzeme serimi ise önümüzdeki günler içerisinde yapılacak. Yeşilçam Caddesi’nde bisiklet yolları tamamlandı.

Tandoğan ve Yıldıztepe mahallelerini birleştiren ve Kuzey Kuşak Yolu’nun da önemli bir parçası olan Yeşilçam Caddesi’nde çalışmalar tamamlandı.

 1.2 kilometre uzunluğundaki caddede Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında, 14 metre genişliğinde çift şeritli yollar, 13 bin 920 metrekarelik kaldırım, cep otoparklar, aydınlatma, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yaptı. Son olarak bisiklet yollarının da yapılmasıyla cadde modern bir görünüme kavuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Mevlüt Aslanoğlu
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