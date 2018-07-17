Arapgir altyapısını yeniliyor 'MASKİ'

Malatya’nın genelinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Malatya merkez ve diğer 11 ilçede çalışmalar gerçekleştirerek şehrin altyapısına 100 yıllık garanti sağlıyor. İlçelerde yapılan çalışmalar kapsamında Arapgir ’deki çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Ertan Mumcu, “Arapgir ilçesinde başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. İlçe genelinde maliyeti 3.6 milyon TL olan 55 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon çalışmalarımızı tamamladık. Arapgir merkezde maliyeti 30 milyon lira olan 85 kilometrelik içmesuyu ve 86 kilometrelik kanalizasyon çalışmalarımız a aralıksız devam ediyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak DAP ile ortaklaşa yürüttüğümüz sulama kanalı inşası projesi kapsamında 717 bin 507 TL maliyetinde 6 bin 712 metrelik sulama kanalı inşa ettik. Böylece ilçe genelinde toplam maliyeti 35 milyon lira olan 237 kilometre altyapı çalışması yapıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Arapgir İlçemizin tamamı sağlam ve modern bir altyapıya kavuşacak. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuştu.