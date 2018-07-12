7 milyon liralık atık ayrıştırma tesisi yapılıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak mesai mefhumu gözetmeden ilçemizi sağlıklı, planlı ve sorunsuz bir şekilde büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Doğası ve yeşil alanlarıyla ünlü ilçemizin var olan potansiyelini gelecek nesillere taşımak, insan ve doğa sağlığına verdiğimiz önemi ortaya koymak adına çalışmalar sürdürüyoruz. İnsan sağlığını her şeyin üstünde tutarak doğa ve çevre konularında ki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İnsan ve çevre sağlığını koruyacak önlemleri almadığımız müddetçe diğer hizmetlerimizin hiçbir anlamı olmaz. Bilindiği üzere katı atık yönetim sisteminde yapılan bir değişiklik ile ambalaj atıklarının toplanması belediyelerin sorumluluğuna verildi. Oluşan atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi yerel yönetimlerin mali yapılarını da yakından ilgilendirmektedir. Ambalaj atıkları çöp değildir, yönetmeliğe uygun bir biçimde yönetilmelidir. Değişen tüketim alışkanlıkları sonucunda üretilen atık miktarının gün geçtikçe çoğalması nedeniyle önlemler almak amacıyla bu tesisi hizmete sunacağız. Bu dev yatırımın temel hedefi; atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş enerjisinden elektrik enerjisinin kazanımını sağlamaktır” sözlerini kaydetti.

“KENDİ ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETECEK”

Çınar, “70 Kwp’lik Güneş Enerji Santrali Sundurma projesiyle de tesis kendi enerjisini sağlayacak, kalan fazla enerjiyi de ana şebekeye aktaracağız. 14 farklı atık grubunun toplanmasını sağlayacak Atık Getirme Merkezini de 9 dönümlük alanda faaliyete sunacağız ve toplanacak ambalaj atıkları kendi tesisimizde değerlendirilmesini sağlarken, diğer atıkları da lisanslı firmalara teslim ederek doğaya atılmadan geri dönüşümünü sağlamış olacağız. Günlük 120 ton ambalaj atığı işleme kapasitesine sahip olacak ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisinde plastik, metal, kâğıt ve cam ambalaj atıkları ayrıştırma bantlarında geçtikten sonra preslenerek balyalanacak. Böylelikle ambalaj atıkları doğayla buluşmadan depolanacak. Depolanan ambalaj atıkları satılarak ekonomik hareketlilik sağlanacak. Ambalaj atıklarının değerlenmesi ekonomiye de katkı sağlayacaktır. Tesisimiz faaliyete geçtiği zaman bir yılda yaklaşık 6 bin ton karışık ambalaj atığı toplanmasını, 68 bin 863 ağacın kesilmesini ve 281 dekar orman alanının korunmasını hedefliyoruz. Yaklaşık 5 bin 500 konutun elektrik enerjisine eş değer enerji tasarrufu elde etmiş olacağız. Burada toplanan atıkların yerinde ayrıştırıp tekrardan ekonomiye kazandırmak çevreye olan bir katkıdır, kâğıt atıkların üretime dönüşümünü sağlamak ağaç kesilmesini önlemek demektir” ifadelerine yer verdi.