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20 kiloluk kötek balığı yıllar sonra Akçakoca tezgahlarını süsledi

Akçakocalı balıkçıların ağına takılan ve nadir olarak avlanan 20 kg ağırlığında kötek balığı ilçedeki balık tezgahlarında sergileniyor.Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, son avlarında nadir olarak yakalanan kötek balığının...

20 kiloluk kötek balığı yıllar sonra Akçakoca tezgahlarını süsledi

Akçakocalı balıkçıların ağına takılan ve nadir olarak avlanan 20 kg ağırlığında kötek balığı ilçedeki balık tezgahlarında sergileniyor.Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, son avlarında nadir olarak yakalanan kötek balığının...

20 Mart 2018 Salı 15:50
20 kiloluk kötek balığı yıllar sonra Akçakoca tezgahlarını süsledi

Akçakocalı balıkçıların ağına takılan ve nadir olarak avlanan 20 kg ağırlığında kötek balığı ilçedeki balık tezgahlarında sergileniyor.

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, son avlarında nadir olarak yakalanan kötek balığının ağlarına takılı olduğunu görünce şaşırdılar. 1.5 metre uzunluğunda 20 kilogram ağırlığında kötek balığı ile karaya çıkan balıkçılar, nadir olarak avlanan balığı tezgahlarında sergilemeye başladı. Öte yandan kötek balığı, kafasının sağ ve sol bölümü ile gözlerinin arka kısmında bulunan beyaz taşlar ile tanınıyor. Kötek balığının nadir olarak avlandığını ifade eden 25 yıllık balıkçı Ferhat Birinci, "Bu taşların sağlığa iyi geldiğini biliyoruz. Bu beyaz taşlar sadece kötek balığında çıkıyor. Kötek balığı çok kaliteli ve lezzetli bir balıktır" dedi.

Balıktan elde edilen beyaz taşların insan sağlığına faydalı olduğu, zeytin yağı ve limon içerisinde bekletilip eritilen taşların her sabah çay kaşığı kadar içildiğinde idrar yollarının temizlenmesine ve böbrek taşlarının düşürülmesine yarar sağladığı ifade edildi.
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