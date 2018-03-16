Lisede şehitleri anma programı

18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından şehitleri anma programı yapıldı.

Programa Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Teke, şehit ve gazi aileleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı Çankırı Şehit Erdem Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Özdemir yaptı.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel Teke, “Malumunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin Afrin bölgesindeki şer odaklarını yok etmek için ‘Zeytin Dalı’ adı altında zor ve büyük bir operasyon yapmakta. Bu operasyona katılan ve şu anda bölgede bulunan rütbeli rütbesiz arkadaşlarım var. Zaman zaman kendileriyle telefonla görüşüyorum. Hal hatır sorup bölge ve kendileri hakkında bilgi alıyoruz. Nede olsa eski bir asker olmam itibarıyla meraklanıyor, şehit ve gazi haberleri gelince kahroluyorum" dedi.

Konuşmasını sürdüren Teke, "And olsun, eğer vatan yine bizden hizmet beklerse kör, topal ve olmayan el, olmayan kollarımız ile cepheye gitmeye hazırız. Ancak bizler biliyoruz ki, bu gençlik, Alpaslan’ın, Fatih’in, Yavuz’un, Atatürk’ün torunları, vatanına, bayrağına ve dinine sahip çıkacak, bizlere hacet kalmayacaktır. Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır!" şeklinde konuştu.

Program sonrasında öğrenciler tarafından çeşitli şiirler okundu. Program son olarak şehit olan Mehmetçikler ve Afrin’de görev yapan tüm Mehmetçikler için dua edildi.