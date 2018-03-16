Çankırı Belediyesi Yaşlı Koordinasyon Merkezinin evde temizlik hizmetlerinden bin 785 kişi yararlandı.

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, yaşlılara yönelik gerçekleştirdikleri hizmetlerde onların yaşama sevinçlerini arttırarak tüm duygularına ortak olmaya çalıştıklarını belirtti. Dinç, yaptıkları her başarılı işin arkasında büyüklerinin dualarının olduğunu ifade etti.

2011 yılından beri hizmet veren Belediye Yaşlı Koordinasyon Merkezi faaliyetlerinden bugüne kadar; evde temizlik hizmetlerinden bin 785, gıda yardımlarından 10 bin 265, maddi yardımlardan 780, etkinlik ve gezilerden 17 bin 300 yaşlı vatandaşın faydalandığı bildirilirken halk otobüslerinden 65 yaş üstü yaklaşık 9 bin yaşlının ücretsiz yararlandığı ve 23 çöp evin de temizlendiği belirtildi.

Evde temizlik hizmeti yüz güldürüyor

65 yaş üstü yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kişilere rutin olarak her ay temizlik hizmeti veriliyor. Günlük rutin işlerini yapmakta zorluk çeken yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatan belediye ekipleri, yaşlılar için hem sağlıklı bir yaşam hem de ferah ve temiz bir ev ortamı sağlıyor. Hizmetten gelir düzeyi düşük, kimsesiz, kendi başına iş görmekte güçlük çeken veya yatağa bağlı bir şekilde yaşadığını gösteren rapora sahip yaşlı vatandaşlar faydalanabiliyor. Evde temizlik hizmetinden 930 yaşlı vatandaş faydalanırken 420 yaşlının evi de düzenli olarak temizleniyor. 78 yaşlı vatandaşımız da hasta refakat hizmetinden faydalanıyor.

Ev temizliğinin yanı sıra kişisel bakım ve temizlik ile bazı ailelerin yemek yapımı da ihtiyaç ve talebe göre gerçekleştiriliyor. Kişisel temizliklerini yapamayan 55 yaşlının kişisel bakımları yine Belediye Yaşlı Koordinasyon Merkezi ekiplerince titizlikle yürütülüyor.

Çankırı Belediyesi, yaşam standartlarını yükseltmek amacı ile bugüne kadar ihtiyaç sahibi 120 yaşlının evinde bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi 780 yaşlı vatandaşa yıllık gıda yardımı yapılıyor. 82 yaşlı vatandaş da aceze yardımından faydalanıyor. Çankırı’da yaşayan yaşlılar ile huzur evi sakinleri, kültür gezileri kapsamında şehir içi ve şehir dışına düzenlenen gezilere katılarak sosyalleşmeleri sağlanıyor. Çankırı Belediyesi, önemli gün ve haftalar başta olmak üzere farklı birçok etkinliğe yaşlı vatandaşları da dâhil ediyor.

Çankırı Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile 65 yaş üzeri yaşlılar, halk otobüslerinden ücretsiz faydalanıyor. Bu uygulamadan faydalanan yaklaşık 9 bin yaşlı vatandaş halk otobüslerine binerek güzergah boyunca istedikleri yerlere ücretsiz gidebiliyor.