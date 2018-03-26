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Çankırı’da Kütüphaneler Haftası kutlaması

Çankırı’da 54. Kütüphaneler Haftası açılış töreni 100. Yıl Kültür Merkezinde yapıldı.Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kütüphane Müdürü...

Çankırı’da Kütüphaneler Haftası kutlaması

Çankırı’da 54. Kütüphaneler Haftası açılış töreni 100. Yıl Kültür Merkezinde yapıldı.Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kütüphane Müdürü...

26 Mart 2018 Pazartesi 19:16
Çankırı’da Kütüphaneler Haftası kutlaması

Çankırı’da 54. Kütüphaneler Haftası açılış töreni 100. Yıl Kültür Merkezinde yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Kütüphane Müdürü Songül Kapusuz, Çankırı’daki okuma oranın iyi olduğunu belirterek, "Kütüphanemizin 83 bin 593 olan kitap sayısı 2017 yılında 95 bin 352’ye ulaşırken, kullanıcı sayısı 104 bin 16’dan 100 bin 963’e düşmesine rağmen ödünç verilen materyal sayısı 54 bin 417’den 56 bin 394’e yükselmiştir. Kayıtlı üye sayısı ise 12 bin 223’den 12 bin 998’e ulaşmıştır. Bu da okuma işlevinin arttığını göstermektedir" dedi.

Kütüphane Müdürü Kapusuz’un konuşmasının ardından İstiklal Anaokulu öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi beğeniyle izlendi. Daha sonra kütüphane imkanlarından en fazla faydalanan ve kitap okuyanlar ödüllendirildi. Kütüphaneye yeni kazandırılan kitapların gezilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb Murat Bozkurt, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
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