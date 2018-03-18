Çanakkale şehitleri Çankırı’da anıldı

’18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’ programı, Çankırı’da Garnizon Şehitliği’nde düzenlenen etkinlikle başladı. Etkinlikler kapsamında Garnizon Şehitliği’nde ilk olarak çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve şehitler için saygı atışı yapıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Üsteğmen Rıza Altınok tarafından yapıldı. Üsteğmen Altınok, "Çanakkale Zaferi, Türk milletinin binlerce vatan evladını mukaddes vatan toprağına feda ettiği ama namusunu çiğnetmediği bir kahramanlığın destanıdır. Çanakkale Zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Tarihin eşsiz kahramanlarının yiyecek bir lokma ekmek dahi bulamadığı, binlerce kez ölümle burun buruna geldiği, hayatlarını hayatlarımıza feda ettikleri eşsiz vatan sevgisinin göstergesidir" dedi.

Vali Hamdi Bilge Aktaş ise şehitlik defterini imzaladı. Vali Aktaş yaptığı açıklamada, "Bugün vatan ve bayrak uğruna, bağımsızlık uğruna canlarını feda etmiş olan tüm şehitlerimizi anma günüdür. Bugün gururu ve duygusallığı bir arada yaşadığımız bir gündür. Vatanımızın ve milletimizin bekası için gözünü kırpmadan kahramanca mücadele vererek canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, onların bizlere emaneti şehit ailelerimiz ile kahraman gazilerimiz onur ve gurur kaynağımızdır. Bundan 103 yıl önce olduğu gibi bugün de harici ve dahili işbirlikçiler vatanımızın bütünlüğüne kastetmekte, vatanımız üzerinde hain planlarını gerçekleştirmek istemektedirler. 18 Mart 1915’te olduğu gibi bugün de hainlerin emelleri, yüce milletimizin vatanseverliği ve kahramanlığı sayesinde ayaklar altına alınmaktadır. Uğruna şehit olduğunuz bu topraklarda Türk milletinin bağımsız yaşaması ve güvenli bir gelecek sağlanması için kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz" diye konuştu.

Şehitlik defterinin imzalanmasının ardından şehitlerin mezarlarına çiçek bırakıldı ve Çankırı İl Müftü Vekili Hasan Limon tarafından dua edildi.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından program düzenlendi

100. Yıl Kültür Merkezi’nde 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, "Anma ve anlama programını icra ettiğimiz bu özel gün, 27.06.2002 tarihinde 4768 sayılı Kanuna göre 18 Mart Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir. 18 Mart Şehitler Günü ve bu tarihe ’Şehitler Günü’ adını veren Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi şükran, minnet ve saygıyla anıyorum. Biliyoruz ki kanlarını dökerek aramızdan ayrılanlar, o kutlu müjde ile diridirler. Onlar ölü değildir, bilakis diridir, ancak siz bilemezsiniz. Oysa onlar aramızdadır. Bu bir varsayım değil bir imandır" diye konuştu.

Tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ardından okul öğretmenlerinden Tuğgül Çölmekçioğlu da kısa bir konuşma yaptı. Okul öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Vatan Yolunda" isimli tiyatro, oratoryo ve kahramanlık türkülerinden oluşan sunum beğeniyle izlendi. Salondakiler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Program, okul öğrencileri tarafından hazırlanan "Vatan ve Şehitlerimiz" konulu, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından hazırlanan "Şehit ve Gaziye Vefa" projesi kapsamında hazırlanan resim sergisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından hazırlanan serginin gezilmesi ve Çanakkale cephesindeki asker menüsünün ikramı ile sona erdi.

Programa; Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek, Belediye Başkan Vekili Durmuş Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Baro Başkanı Av. Erkan Köroğlu, Vali Yardımcıları Zeki Karaca ve Abdullah Aslaner, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, siyasi parti ve STK temsilcileri, Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yüksel Teke, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik, şehit aileleri ve gaziler, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.