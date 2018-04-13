12 yaşında kişisel resitalini verdi

Çankırı’da 12 yaşındaki piyanist Eylül Sanar, ilk resitalini verdi.

Özel Gökmen Sanat Kurslarında eğitim alan 12 yaşındaki Eylül Sanar, ilk kez resitalini düzenledi. Açılış konuşmasını Kurum Müdüresi Zeliha Dede yaptı. Dede, “Çankırı’nın ilk ve tek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sanat kursu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencimizin bugünlere gelmesinde büyük emek taşıyan ve her daim desteklerini esirgemeyen ailesine de çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Heyecanını dile getiren Eylül Sanar, “8 yaşından beri piyano eğitimi alıyorum. Halen de devam ediyorum. 2 yıldır da klasik gitar eğitimi alıyorum. Bugün çok heyecanlıyım. Ama kendimden eminim. Kendime güveniyorum açıkçası mutluyum. Kendimi bu konuda şanslı hissediyorum ve gerçekten teşekkür etmem gereken kişiler var. Öğretmenime anneme, babama piyanoyla tanışmam şu şekilde oldu. Benim bir arkadaşım piyano çalıyordu. Ben de heves ettim anneme söyledim. Daha sonra annemler beni kurslara gönderdiler piyano çalmaya başladım. Bu şekilde kendimi ilerlettim. Annem ve babam benimle çok gurur duyduğunu söylüyor. Bugün de benim kadar heyecanlılar” diye konuştu.

Düzenlenen resitale İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri ve sanat severlerin yoğun katılımı oldu.