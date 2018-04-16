Vali Tavlı’dan Türk Hava Yollarına ziyaret

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’yı ziyaret etti.

2018 TROYA YILI için Türk Hava Yolları ile işbirliği konularının görüşüldüğü ziyarette, Türk Hava Yolları’nın dünya geneline yayılmış, uluslararası iletişim ve erişim gücü ile 2018 Troya Yılı’na katkı sağlanacak alanlar üzerinde görüşmeler yapıldı.

Görüşmelerin ardından Vali Orhan Tavlı ziyaret anısına Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’ya Troya temalı taşbaskı tablo ve Difenbahya yaprağı üzerine Fatih Sultan Mehmet, Çanakkale Şehitliği ve Troya işlemeli taşbaskı tablo hediye etti.