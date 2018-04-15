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Umurbey Belediyespor sonunu getiremedi

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ndeki (EBBL) mücadele eden Umurbey Belediyespor, Anafartalar Spor Salonu’nda Çorlu Belediyesi’ni konuk etti.Taraftarının müthiş desteğiyle karşılaşmaya çok hızlı başlayan ve bir ara rakibi önünde farkı...

Umurbey Belediyespor sonunu getiremedi

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ndeki (EBBL) mücadele eden Umurbey Belediyespor, Anafartalar Spor Salonu’nda Çorlu Belediyesi’ni konuk etti.Taraftarının müthiş desteğiyle karşılaşmaya çok hızlı başlayan ve bir ara rakibi önünde farkı...

15 Nisan 2018 Pazar 12:35
Umurbey Belediyespor sonunu getiremedi

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ndeki (EBBL) mücadele eden Umurbey Belediyespor, Anafartalar Spor Salonu’nda Çorlu Belediyesi’ni konuk etti.

Taraftarının müthiş desteğiyle karşılaşmaya çok hızlı başlayan ve bir ara rakibi önünde farkı 20’ye çıkaran Umurbey Belediyespor, uzun süre önde götürdüğü maçta Çorlu Belediyesi’ne 77-72 yenildi.

Umurbey Belediyespor böylelikle Bölgesel Lig’deki üçüncü maçında ikinci yenilgisini almış oldu.

Umurbey Belediyespor gruptaki dördüncü maçında 21 Nisan Cumartesi günü Yeşilyurt deplasmanına çıkacak.
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