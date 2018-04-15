Umurbey Belediyespor sonunu getiremedi

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’ndeki (EBBL) mücadele eden Umurbey Belediyespor, Anafartalar Spor Salonu’nda Çorlu Belediyesi’ni konuk etti.Taraftarının müthiş desteğiyle karşılaşmaya çok hızlı başlayan ve bir ara rakibi önünde farkı...