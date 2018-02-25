Otomobil takla atıp, yol kenarına uçtu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi istikametinden Çan ilçesi istikametine giden 10 KB 477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Muratlar Köyü yakınlarında yoldan çıkarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Bayramiç’e bağlı Muratlar Köyü yakınlarında meydana gelen tek yönlü trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bayramiç yönünden Çan istikametine giden Hasan Erdoğan idaresindeki 10 KB 477 plakalı otomobil, Muratlar Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarındaki çukur alana çarpan otomobil, takla atarak çalılıkların üzerine düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri olay yerine hareket etti. Araçta, sürücü Hasan Erdoğan ile yakınları Gülizar Erdoğan, Sergen Erdoğan, Caner Erdoğan, Nurcan Erdoğan ve Hüseyin Erdoğan’ın bulunduğu öğrenildi. Kazada yaralanan Hasan Erdoğan, Gülizar Erdoğan ve Sergen Erdoğan, Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.