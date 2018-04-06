Öğrenciler fidan dikti

Biga Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon programı öğrencileri, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 150 fıstık çamı fidanı diktiler.

Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Ayşin Aşkın, Öğr.Gör. Faruk Çetin’in organizasyonluğunda ve Biga Orman İşletme Müdürlüğü Toprak Muhafaza Şefi Dr. Muhammet Akkaya’nın desteği ve işbirliği ile gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin çevreye duyarlılığının artırılarak farkındalık kazandırılması ve orman sevgisinin aşılanması amacıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.