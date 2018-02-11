Lapseki’de öğrenciler şehidin mezarını ziyaret etti

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 2012 yılında Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde askeri konvoyun geçişi sırasında yola döşenen mayınların patlaması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Çetin’in Şahinli köyündeki mezarını ziyaret ederek, Kur’anı Kerim okuyup, dua ettiler.

Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okula ismi verilen Şehit Hüseyin Çetin’in Şahinli Köyündeki Kabrine bir ziyaret gerçekleştirdi. Okul Müdürü Kemalettin Kocaoğlu, Okul öğretmenleri Ramazan Akyel, Numan Yaşar, Taner Ulukulu, Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Türker, öğrenciler ve veliler Şehit Hüseyin Çetin’in kabrini ziyaret ederek, Kur’an-ı Kerim okudu. Mezarlığa bir gül fidanı dikildi. Daha sonra şehitin babası Recep Çetin evinde ziyaret ederek, çiçek takdim ettiler.