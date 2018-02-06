Lapseki Şoförler Odası Başkanı İbrahim Ergin oldu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Şoförler Odası Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimler sonucunda İbrahim Ergin 115 oy olarak yeniden başkanlık koltuğuna seçildi.

169 kayıtlı üyenin yer aldığı seçimlerde 150 üye sandık başına gitti. Mustafa Kocabıyık 33 oy alırken, İbrahim Ergin 115 oy aldı. İlçe Seçim Kurulu tarafından sayımda 2 oy geçersiz sayıldı. Yeniden başkanlık koltuğuna oturan Ergin’in, Hasan Gök, Kazım Aktaş, Tamer Temel, Bülent Polat, Naim Efeoğlu, Ahmet Arslan asıl üyeler arasında yer aldı. Denetleme kurulu Anıl Çetin, Mehmet Özkan, İsmail Dönmez isimlerinden oluştu. Başkan Ergin seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tebrikleri kabul ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.