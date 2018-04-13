Lapseki AK Parti İlçe Başkanlığı Kandil lokumu dağıttı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Cuma namazına müteakip Miraç kandili münasebetiyle lokma dağıtımı yapıldı.

Lapseki AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Cuma namazına müteakip Miraç kandili münasebetiyle lokma dağıtımı yapıldı. Tarihi Çınarlatı meydanında kurulan stantta Cuma namazından çıkan vatandaşlara tek tek ikram verildi. Lapseki Ak Parti İlçe Başkanı Halil Özer, tüm İslam aleminin miraç kandilini tebrik ederek, " Yaklaşan Ramazanın ilçemize, ülkemize ve dünyaya bereket ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.