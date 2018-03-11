’Güvenli Motosiklet Eğitimi’ projesi başladı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belediyesi’nin çocukların gelecekte daha bilinçli birer sürücü olabilmeleri adına hayata geçirdiği “Güvenli Motosiklet Eğitimi” projesi bugün itibariyle start aldı.

Proje Koordinatörlüğünü Türkiye Motosiklet Federasyonu’ndan Motosiklet Eğitmeni Tayfun Akın ‘ın yürüttüğü “Güvenli Motosiklet Eğitimi” projesinde ilk eğitim Umurbey İlkokulu ile Umurbey Ortaokulu öğrencilerine verildi.

Eğitim öncesi açıklamalarda bulunanUmurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, “Son dönemde motosiklet kazalarında yaşanan artışı televizyonlarda, haber programlarında takip ediyoruz. Bizler gelecekte yaşanması muhtemel kazaları en aza indirgemek için çocuklarımızın bilinçli sürüş konusunda eğitilmelerine büyük önem veriyoruz. Umurbey Belediyesi olarak böylesine önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Proje Koordinatörü Tayfun Akın ise, “Bilinçli birer sürücü olabilmenin yolu erken yaşta eğitimden geçiyor. Bizler bu noktada geleceğin sürücüsü konumundaki çocuklarımıza can güvenliklerini korumaları noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. İlerleyen dönemlerde oluşabilecek kazaların birini bile Güvenli Motosiklet Eğitimi sayesinde önleyebilirsek ne mutlu bize” dedi.

Konuşmaların ardından eğitimin startı verilirkenmotosiklet eğitmeni Tayfun Akın, öğrencilere güvenli motosiklet sürüşünün temel prensiplerini anlattı. Daha sonra tüm güvenlik önlemleri alınarak çalışır vaziyetteki motosikletlerin üzerinde öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.

Güvenli Motosiklet Eğitimi projesinin Umurbey ayağı, öğrenciler ve ailelerine pilav ikram edilmesinin ardından sona erdi.