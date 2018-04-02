Güçlü Çocuklar Kongresi ÇOMÜ ev sahipliğinde yapıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen ‘’Güçlü Çocuklar Spor Projesi’’nin kapanış etkinliği olan ‘’Güçlü Çocuklar Kongresi’’ Sağlık Yüksek Okulu Safiye Elbi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

İstiklal Okulu ve ÇOMÜ ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitim Merkezinde 8 haftalık programlar dahilinde uygulanan “Güçlü Çocuk Erasmus+Spor Projesi Kongresine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Görün, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri, üniversite öğrencileri ve akademisyenler katıldı.

Sporun değeri ve erken çocukluk dönemi hareket deneyimleri hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla uygulanan projenin kongresinde, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ve Yrd. Doç. Dr. Necati Cerrahoğlu Güçlü Çocuk Erasmus+Spor Projesi ile ilgili birer sunum yaparken, Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Anja Güder ise projenin sonuçları hakkında bilgiler verdi.

Kongre süresince Letonya, Belçika, İtalya, Almanya’dan gelen uzmanlar tarafından proje ile ilgili atölye çalışmaları ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapıldı.