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Emıtt’te Gestaş standına yoğun ilgi

Dünya ve ülke turizminin İstanbul’daki buluşması, yılın en önemli turizm fuarı Emitt İstanbul, bu yıl 22. kez kapılarını açtı. Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan, Türkiye ve dünya turizm sektörünü aynı platformda...

Emıtt’te Gestaş standına yoğun ilgi

Dünya ve ülke turizminin İstanbul’daki buluşması, yılın en önemli turizm fuarı Emitt İstanbul, bu yıl 22. kez kapılarını açtı. Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan, Türkiye ve dünya turizm sektörünü aynı platformda...

25 Ocak 2018 Perşembe 18:19
Emıtt’te Gestaş standına yoğun ilgi

Dünya ve ülke turizminin İstanbul’daki buluşması, yılın en önemli turizm fuarı Emitt İstanbul, bu yıl 22. kez kapılarını açtı. Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan, Türkiye ve dünya turizm sektörünü aynı platformda bir araya getiren sektörün en önemli uluslararası buluşma noktası EMITT Turizm Fuarı’nın açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirdi. Troia’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılı olan 2018 yılının ’Troia Yılı’ olması nedeniyle Çanakkale standı ‘Troia’ temasıyla ziyaretçileri ağırladı.

GESTAŞ Çanakkale standında

Çanakkale’nin deniz ulaşım şirketi GESTAŞ da Çanakkale standında ziyaretçilerle buluştu. Sefer düzenlenen Bozcaada, Gökçeada, Çanakkale Boğaz hattı destinasyonlarıyla ilgili ziyaretçileri bilgilendiren GESTAŞ, Onur Air işbirliğiyle düzenlenen Çanakkale-İstanbul Atatürk Havalimanı uçak seferleri, Boğaz Turu hizmeti ve Ayvacık-Midilli seferleri gibi Çanakkale’nin ulaşım konusundaki hizmetlerini, Travel Turkey İzmir Fuarı’nda olduğu gibi EMİTT’te de turizmin paydaşlarıyla buluşturdu.

GESTAŞ’ın Çanakkale Turizminde rolü büyük

İzmir’de gerçekleşen Travel Turkey fuarında olduğu gibi Emitt fuarında da Çanakkale’yi ulaşım yönünden tanıtan şirket, Çanakkale turizmi için önemli bir rol oynuyor. Turizm denilince Çanakkale önemli bir destinasyon. GESTAŞ da bu destinasyonda önemli bir yere sahip. Çanakkale Boğazı, Bozcaada, Gökçeada ve Güney Marmara hatlarında hizmet veren GESTAŞ’ın özellikle Onur Air işbirliği ile başlattığı İstanbul uçak seferleri Çanakkale’ye ulaşım konusunda önemli bir rol oynuyor.

Mayıs ayı ortalarında GESTAŞ Deniz Ulaşım öncülüğünde Midilli seferleri başlayacak. Çanakkale turizminin canlanmasında önemli payı olan GESTAŞ yeni projeler ile bu rolünü daha da arttırmaya çalışacak.
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