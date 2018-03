Çanlı kadınlardan Başkan Kuzu’ya ziyaret

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu’nun 8 Mart Kadınlar Günü münasebetiyle Çanlı kadınlara özel gerçekleştirdiği Bursa gezisine katılan kadınlar, gerçekleştirilen geziden duydukları memnuniyeti Başkan Kuzu’yu makamında ziyaret ederek ifade ettiler.

Bursa gezisine katılanlardan 10 kişilik bir grup bir araya gelerek, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu’yu ziyaret etti. Ziyaret esnasında Başkan Kuzu’ya çiçek takdim eden Çanlı kadınlar teşekkür ve memnuniyetlerini dile getirdiler.

Katıldıkları gezide Bursa’nın çok sayıda tarihi ve manevi mekanını ziyaret etme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Çanlı kadınlar aynı zamanda gezide yapılan ikramlar için de Başkan Kuzu’ya teşekkür ettiler. Binlerce kadının katıldığı Bursa gezisinde yeni yüzlerle tanışma ve Çanlı kadınlarla birlikte sosyalleşme imkanı bulduklarını ifade eden Sabriye Gezer, “Bizler Çanlı kadınlar olarak Başkanımızın düzenlediği bu geziden dolayı çok mutlu olduk. Tek kendimiz Bursa’ya gelsek bu kadar güzel olmazdı belki ama bütün Çanlı kadınlarla hep birlikte olmak, hem insanlarla tanışmamızı hem de çok keyifli bir gezi geçirmemizi sağladı. Belediye Başkanımızın da geziye katılan herkese meşhur Bursa iskenderi ikram etmesi gezimize ayrı bir renk kattı. Birçok yeri ziyaret ettik. Türbeleri, tarihi camileri gördük. Hem bilgilendik hem eğlendik. Yolculuğumuz çok rahat geçti. Her şey için Belediye Başkanımız Abdurrahman Kuzu’ya çok teşekkür ederiz” dedi.

Misafirlerini makamında ağırlayan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu ise, “Çanlı kadınlarımızın yaptığı bu teşekkür ziyareti bizleri onure etti. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize Çan halkımızın teveccüh göstermesi, bu hizmetlerin gönüllerde böyle güzel yer etmesinden dolayı ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Çünkü hayata geçirdiğimiz her proje her hizmet önce insanımız için. Bursa gezimizi de düzenlerken, Çanlı kadınlarımız mutlu olsunlar, yaşamlarına ufak da olsa bir katkı sağlayabilelim istiyorduk. Şimdi bunun gerçekleştiği görmek çok kıymetli. İnsanımıza iyi gelen her şeyin destekçi ve uygulayıcı olmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.