Çan’da 25 bin fidan dağıtıldı

Çan Belediyesi ile Çan Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Fidanlar bizden, meyveler sizden’ sloganıyla vatandaşlara 10 bin adet fıstık çamı, 10 bin adet ceviz ve 5 bin adet dut fidanı olmak üzere toplam 25 Bin adet meyve fidanı dağıttı.

Her yıl geleneksel hale getirilen organizasyonda, ilçenin pazarının kurulduğu gün tercih edilerek, köylerden gelen vatandaşlara da bu kampanyadan yararlanma imkânı sağlandı. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Hamdolsun, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Yaşadığımız şu Dünya toprakları üzerinde her canlı bir birine muhtaçtır. Hele ki, biz insanoğlu doğanın her bir parçasına muhtacız. Nasıl ki, biz topraktan var olduysak, yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz hava dahi topraktan var oluyor, çünkü ne kadar yeşil varsa o kadar oksijen tüketimi sağlıyoruz. Hamdolsun, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz. İşte bu sebeple, geleceğimize sahip çıkmak adına, doğamıza sahip çıkmamız gerekir düşüncesiyle, bu kampanyamızı gerçekleştirdik ve yüzlerce fidan dağıtımı yaptık” dedi.