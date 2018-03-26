Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117184
ALTIN
173.354
DOLAR
3.9826
STERLİN
5.6469
EURO
4.9532

Çan’da 25 bin fidan dağıtıldı

Çan Belediyesi ile Çan Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Fidanlar bizden, meyveler sizden’ sloganıyla vatandaşlara 10 bin adet fıstık çamı, 10 bin adet ceviz ve 5 bin adet dut fidanı olmak üzere toplam...

Çan’da 25 bin fidan dağıtıldı

Çan Belediyesi ile Çan Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Fidanlar bizden, meyveler sizden’ sloganıyla vatandaşlara 10 bin adet fıstık çamı, 10 bin adet ceviz ve 5 bin adet dut fidanı olmak üzere toplam...

26 Mart 2018 Pazartesi 15:17
Çan’da 25 bin fidan dağıtıldı

Çan Belediyesi ile Çan Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ‘Fidanlar bizden, meyveler sizden’ sloganıyla vatandaşlara 10 bin adet fıstık çamı, 10 bin adet ceviz ve 5 bin adet dut fidanı olmak üzere toplam 25 Bin adet meyve fidanı dağıttı.

Her yıl geleneksel hale getirilen organizasyonda, ilçenin pazarının kurulduğu gün tercih edilerek, köylerden gelen vatandaşlara da bu kampanyadan yararlanma imkânı sağlandı. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, “Hamdolsun, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Yaşadığımız şu Dünya toprakları üzerinde her canlı bir birine muhtaçtır. Hele ki, biz insanoğlu doğanın her bir parçasına muhtacız. Nasıl ki, biz topraktan var olduysak, yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz hava dahi topraktan var oluyor, çünkü ne kadar yeşil varsa o kadar oksijen tüketimi sağlıyoruz. Hamdolsun, ‘Kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz’ diyen bir peygamberin ümmetiyiz. İşte bu sebeple, geleceğimize sahip çıkmak adına, doğamıza sahip çıkmamız gerekir düşüncesiyle, bu kampanyamızı gerçekleştirdik ve yüzlerce fidan dağıtımı yaptık” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Partililer ilk yardım eğitimi aldı
AK Partililer ilk yardım eğitimi aldı
Balkan Şampiyonasında görevlendirildi
Balkan Şampiyonasında görevlendirildi
Biga’da yokuş aşağı kayan araç çocuğa çarptı
Biga’da yokuş aşağı kayan araç çocuğa çarptı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim