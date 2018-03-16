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Çanakkale’de Yılın Doktoru Hilal Çetin Oldu

Çanakkale’nin Lapseki Devlet Hastanesinde görevli Uz. Dr. Hilal Çetin, Çanakkale ilinde "Yılın Doktoru" seçildi.Lapseki Devlet Hastanesinde görevli Uz. Dr. Hilal Çetin, Çanakkale ilinde "Yılın Doktoru" seçildi. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet...

Çanakkale’de Yılın Doktoru Hilal Çetin Oldu

Çanakkale’nin Lapseki Devlet Hastanesinde görevli Uz. Dr. Hilal Çetin, Çanakkale ilinde "Yılın Doktoru" seçildi.Lapseki Devlet Hastanesinde görevli Uz. Dr. Hilal Çetin, Çanakkale ilinde "Yılın Doktoru" seçildi. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet...

16 Mart 2018 Cuma 14:36
Çanakkale’de Yılın Doktoru Hilal Çetin Oldu

Çanakkale’nin Lapseki Devlet Hastanesinde görevli Uz. Dr. Hilal Çetin, Çanakkale ilinde "Yılın Doktoru" seçildi.

Lapseki Devlet Hastanesinde görevli Uz. Dr. Hilal Çetin, Çanakkale ilinde "Yılın Doktoru" seçildi. Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın 81 ilden gelen sağlık çalışanlarıyla buluştuğu ve Çanakkale Sağlık İl Müdürü Ali Taşçı’nın da yer aldığı 14 Mart Tıp Bayramında Çocuk Doktoru Hilal Çetin Çanakkale ilinde "Yılın Doktoru" unvanına layık görüldü. Uz. Dr. Çetin başarının ekip işi olduğunun altını çizerek destek verenlere teşekkür etti.
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