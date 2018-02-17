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Çanakkale’de taekwondocular ter döktü

Anafartalar Spor Kulübü Çanakkale İl Temsilciliği bünyesinde Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde açılan kursta eğitim gören taekwondocular, kuşak sınavında ter döktü.Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde taekwondo eğitimi alan sporcular,...

Çanakkale’de taekwondocular ter döktü

Anafartalar Spor Kulübü Çanakkale İl Temsilciliği bünyesinde Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde açılan kursta eğitim gören taekwondocular, kuşak sınavında ter döktü.Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde taekwondo eğitimi alan sporcular,...

17 Şubat 2018 Cumartesi 14:37
Çanakkale’de taekwondocular ter döktü

Anafartalar Spor Kulübü Çanakkale İl Temsilciliği bünyesinde Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde açılan kursta eğitim gören taekwondocular, kuşak sınavında ter döktü.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde taekwondo eğitimi alan sporcular, 3 ayda bir yapılan kuşak sınavına girdi. Anafartalar Spor Kulübü Çanakkale İl Temsilciliği bünyesinde ve Özer Özener ile Ömer Can Tosun’un antrenörlüğünde ilçede açılan kursa katılan 51 taekwondocu, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen kuşak sınavında ter döktü. Taekwondo İl Temsilcisi ve Sınav Komisyonu Başkanı Hasan Altunışık, Milli Hakem Kemal Aktaş ve antrenör Özer Özener’den oluşan hakem heyeti, taekwondocuları bilgi ve becerileriyle değerlendirdi. Sınavı başarıyla geçen sporcuların evrakları federasyona bildirilecek ve 15 gün içinde başarı belgeleriyle kuşakları kendilerine takdim edilecek.

Yapılan sınav hakkında bilgi veren aktaran Altunışık, "Federasyonun bize verdiği yetkiyle düzenlenen kuşak sınavını bitirdik. Sporcular için kuşak çok önemli. Türkiye şampiyonasına katılmak içim en az kırmızı-siyah kuşağa sahip olmak gerekiyor. Bu konuma ulaşmak için de kuşakları tek tek atlamak lazım. Bu zorlu süreçte sporcularımızın çabası takdire değer. Kendilerini tebrik ediyorum. Bayramiç, taekwondo alanında oldukça başarılı bir ilçe. İlçeden 7 sporcu seçmeleri geçerek şampiyonalara katılma hakkın kazandı. Bu potansiyeli görmek bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. İlerleyen yıllarda büyük başarılar elde edileceğine inanıyorum" dedi.
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