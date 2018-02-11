Çanakkale’de okullar arası Karate İl Şampiyonası ve Anadolu Yıldızları Ligi seçmeleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Naim Süleymanoğlu spor salonunda okullar arası Karate İl Şampiyonası ve Anadolu Yıldızları Ligi seçmeleri yapıldı.

Seçmelere Çanakkale Merkez, Biga, Bayramiç ve Kepez Karate Spor Kulübü sporcuları katıldı. Çanakkale Karate İl Temsilcisi Milli Takım Antrenörü Süleyman Orhan seçmelere 22 Okulu temsilen 125 sporcunun okullarını ve illerini en iyi şekilde temsil edebilme adına zorlu bir mücadele verdiklerini söyledi. Orhan, "Okul Sporları Federasyonu Çanakkale İl Temsilciliği ve Karate İl Temsilciliğimizin organizasyonluğunda yapılan seçmeler sorunsuz ve başarılı bir şekilde sonlandı. Dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyor başarılar diliyorum. Mücadelede 3. ve 4. sınıflar Kata- Kumite kategorilerinde mahalli bazda mücadele ederken 5.6.7.8.9.10.11. 12. sınıflar il şampiyonası derece elde etmeye ve aynı zamanda Bölge Şampiyonasına katılmak adına sıkı maçlar yaptılar. Aynı günde 2004- 2005 ve 2006 doğumlu sporcularımızda Anadolu Yıldızları Ligi seçmelerinde mücadele ettiler. Tüm Sporcularımız kategorilerinde şampiyon olanlar. Çanakkale adına Bölge Şampiyonasına katılma hakkı kazandılar" dedi. Orhan, sporcuların Mart Ve Nisan ayları içerisinde düzenlenecek olan Bölge Şampiyonalarına katılacaklarını duyurdu.