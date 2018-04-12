Çanakkale Havalimanı’nda 16 bin yolcuya hizmet verildi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Şubat Ayı İstatistiklerine göre; Şubat ayında Çanakkale Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86 artışla 15 bin 502, dış hat yolcu trafiği 538, toplamda ise yüzde 79 artışla 16 bin 40 oldu.

2018 Yılı Şubat ayında Çanakkale Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 240 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 4 olmak üzere, toplam uçak trafiği 244’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 54 artışla 126 ton olarak gerçekleşti.

2018 Yılı Şubat sonu gerçekleşmelerine göre; Çanakkale Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 34 bin 240 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 24 artışla 695’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 62 artışla 256 tona ulaştı.