Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği tarafından Biga Pakt Plus AVM’de 18 Mart Deniz Zaferi ve Bigalı Mehmet Çavuş isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Sergiye Biga Kaymakamı Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer, Bahçeli Muhtarı Turhan Özarı katıldı. Sergi açılışı öncesinde, Biga Kent Konseyi tarafından oluşturulan tiyatro ekibi de hazırladıkları Seddülbahir Kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş isimli skeci sundu. Fotoğraf sergisi 18 Mart tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.