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Biga’da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi tamamlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Gümüşçay Atatürk İlkokulu’nun Güney Marmara Kalkınma Ajansı (G.M.K.A) 5. Dönem teknik destek teklif çağrısı kapsamında desteklenen ’Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ eğitimi 7 sınıf öğretmeni...

Biga’da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi tamamlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Gümüşçay Atatürk İlkokulu’nun Güney Marmara Kalkınma Ajansı (G.M.K.A) 5. Dönem teknik destek teklif çağrısı kapsamında desteklenen ’Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ eğitimi 7 sınıf öğretmeni...

14 Mart 2018 Çarşamba 12:07
Biga’da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi tamamlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Gümüşçay Atatürk İlkokulu’nun Güney Marmara Kalkınma Ajansı (G.M.K.A) 5. Dönem teknik destek teklif çağrısı kapsamında desteklenen ’Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ eğitimi 7 sınıf öğretmeni ve 2 idarecinin katılımıyla sona erdi.

03-04 Mart ve 10-11 Mart 2018 tarihlerinde Gümüşçay Atatürk İlkokulu’nda “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” eğitimini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan sınıf öğretmenlerine İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Şahin tarafından sertifikaları takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen törende yaptığı konuşmasında, her vatandaşın Türkçe’ye sahip çıkması gerektiğini ve Türkçe’nin yaygınlaşarak küreselleşen dünyada yer bulmasının artık bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Bilen, Çanakkale ilinde ilk defa Biga’da gerçekleşen bu çalışmanın örnek olması dile getirerek Doç. Dr. Abdullah Şahin’e teşekkür etti. Katılımcı sınıf öğretmenlerini ve Gümüşçay Atatürk İlkokulu yöneticilerini tebrik etti.
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