Biga’da Tarım Nüfusu gençleşiyor projesi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Tarımsal nüfus gençleşiyor projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İŞ-KUR arasında imzalanan protokol ile "Tarım Nüfusu Gençleşiyor Projesi" kapsamında Kaşıkçıoba ve Çeşmealtı Köylerinde eğitim alan kursiyerler kahvaltıda bir araya geldi.

Balıkkaya orman içi tesislerinde Tepe cafede düzenlenen programa Kaymakam Mustafa Can, İŞKUR İlçe Müdürü Yasin Sezgin, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca, Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Hikmet Cevher VE kursiyerler katıldı.

Kaymakam Mustafa Can, "Kaşıkçıoba ve Çeşmealtı köyü kursiyerlerimizle bir aradayız. 70 kursiyerimiz süt sığırcılığı kursu eğitimini başarı ile tamamlayarak belgelerini alacaklar. Bugüne kadar 19 köyümüzde süt sığırcılığı kursu açtık. Halen devam eden kurslarımız da var. Köylerde gelen talebe göre kurslar açıldı. Kurslara bugüne kadar 642 kursiyer katıldı. Bayanlarımız bu kurslara ilgi gösteriyor olması bizleri çok sevindiriyor. Özellikle aile ekonomisinin gelişmesinde bayanların etkisi çok büyük. Aldığınız eğitimlerle hayvan bakımında en üst seviyeye geleceksiniz" dedi.