Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116976
ALTIN
165.044
DOLAR
3.9074
STERLİN
5.4366
EURO
4.7997

Biga’da Tarım Nüfusu gençleşiyor projesi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Tarımsal nüfus gençleşiyor projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler kahvaltıda bir araya geldi.Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İŞ-KUR arasında imzalanan protokol...

Biga’da Tarım Nüfusu gençleşiyor projesi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Tarımsal nüfus gençleşiyor projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler kahvaltıda bir araya geldi.Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İŞ-KUR arasında imzalanan protokol...

16 Mart 2018 Cuma 14:43
Biga’da Tarım Nüfusu gençleşiyor projesi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Tarımsal nüfus gençleşiyor projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İŞ-KUR arasında imzalanan protokol ile "Tarım Nüfusu Gençleşiyor Projesi" kapsamında Kaşıkçıoba ve Çeşmealtı Köylerinde eğitim alan kursiyerler kahvaltıda bir araya geldi.

Balıkkaya orman içi tesislerinde Tepe cafede düzenlenen programa Kaymakam Mustafa Can, İŞKUR İlçe Müdürü Yasin Sezgin, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca, Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Hikmet Cevher VE kursiyerler katıldı.

Kaymakam Mustafa Can, "Kaşıkçıoba ve Çeşmealtı köyü kursiyerlerimizle bir aradayız. 70 kursiyerimiz süt sığırcılığı kursu eğitimini başarı ile tamamlayarak belgelerini alacaklar. Bugüne kadar 19 köyümüzde süt sığırcılığı kursu açtık. Halen devam eden kurslarımız da var. Köylerde gelen talebe göre kurslar açıldı. Kurslara bugüne kadar 642 kursiyer katıldı. Bayanlarımız bu kurslara ilgi gösteriyor olması bizleri çok sevindiriyor. Özellikle aile ekonomisinin gelişmesinde bayanların etkisi çok büyük. Aldığınız eğitimlerle hayvan bakımında en üst seviyeye geleceksiniz" dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bigalı Mehmet Çavuş isimli fotoğraf sergisi açıldı
Bigalı Mehmet Çavuş isimli fotoğraf sergisi açıldı
Çanakkale’de Yılın Doktoru Hilal Çetin Oldu
Çanakkale’de Yılın Doktoru Hilal Çetin Oldu
Kaymakam Can’dan Sakarya İlkokuluna Ziyaret
Kaymakam Can’dan Sakarya İlkokuluna Ziyaret

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim