Biga’da İstiklal Marşı okuma yarışması

Çanakkale’nin Biga ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümünde Biga’da ki okullarda İstiklal Marşını en güzel okuma yarışması düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ilkokullar arası İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasına 23 ilkokul öğrencisi katıldı. Yarışmada bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Müjdat Yüksel, "Bugün sizlere Mehmet Akif’in vücut bulduğu topraklardan sesleniyoruz. İstiklal şairi üstat Mehmet Akif Ersoy’u anma haftası nedeniyle İstiklal Marşını en güzel şekilde okuma yarışması düzenledik. Kurtuluş savaşında mücadele eden Türk ordusuna ithaf edilen İstiklal Marşı bugün kahramanca savaşan Mehmetçiklerimize cesaret verecektir. İstiklal Marşının vücut bulduğu topraklardan Suriye’deki Mehmetçiklere Biga’dan selamlarımızı iletiyoruz. Allah onlara yardım etsin" dedi.

Yarışmaya, öğrencilerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve veliler katıldı.