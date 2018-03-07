Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116567
ALTIN
162.284
DOLAR
3.8233
STERLİN
5.2889
EURO
4.7173

Biga’da İstiklal Marşı okuma yarışması

Çanakkale’nin Biga ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümünde Biga’da ki okullarda İstiklal Marşını en güzel okuma yarışması düzenlendi.Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ilkokullar arası İstiklal Marşını...

Biga’da İstiklal Marşı okuma yarışması

Çanakkale’nin Biga ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümünde Biga’da ki okullarda İstiklal Marşını en güzel okuma yarışması düzenlendi.Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ilkokullar arası İstiklal Marşını...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:41
Biga’da İstiklal Marşı okuma yarışması

Çanakkale’nin Biga ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 97. yıl dönümünde Biga’da ki okullarda İstiklal Marşını en güzel okuma yarışması düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ilkokullar arası İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasına 23 ilkokul öğrencisi katıldı. Yarışmada bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Müjdat Yüksel, "Bugün sizlere Mehmet Akif’in vücut bulduğu topraklardan sesleniyoruz. İstiklal şairi üstat Mehmet Akif Ersoy’u anma haftası nedeniyle İstiklal Marşını en güzel şekilde okuma yarışması düzenledik. Kurtuluş savaşında mücadele eden Türk ordusuna ithaf edilen İstiklal Marşı bugün kahramanca savaşan Mehmetçiklerimize cesaret verecektir. İstiklal Marşının vücut bulduğu topraklardan Suriye’deki Mehmetçiklere Biga’dan selamlarımızı iletiyoruz. Allah onlara yardım etsin" dedi.

Yarışmaya, öğrencilerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve veliler katıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biga’da Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Biga’da Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Başkan Yavaş’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Başkan Yavaş’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Biga’da 3B Tasarım odaklı uygulama eğitimleri tamamlandı
Biga’da 3B Tasarım odaklı uygulama eğitimleri tamamlandı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim