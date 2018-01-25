Biga’da iki gündür haber alınamayan adam ölü bulundu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 30 yaşındaki Tuncay Tasar, Eskibalıklı köyü yakınlarında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre Ayıtdere köyünde yaşayan evli ve bir çocuk babası Tuncay Tasar’dan iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Tasar, Eskibalıklı köyü yakınlarında ormanlık alanda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Tasar´ın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Tasar’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.