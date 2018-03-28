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Biga’da ’Hayal’ isimli sergi açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Engellilere Destek Programı (EDES) kapsamında eğitim gören engelli öğrencilerin çalışmaları sergilendi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Halk Eğitim...

Biga’da ’Hayal’ isimli sergi açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Engellilere Destek Programı (EDES) kapsamında eğitim gören engelli öğrencilerin çalışmaları sergilendi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Halk Eğitim...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:28
Biga’da ’Hayal’ isimli sergi açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Engellilere Destek Programı (EDES) kapsamında eğitim gören engelli öğrencilerin çalışmaları sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Halk Eğitim Merkezince açılan kurslarda engelli öğrencilerin çalışmaları AVM’de sergilendi. Açılışa Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi(ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler(BİİB) Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Bacak, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Hikmet Cevher, el sanatları öğretmenleri Fatma Ilgın ve Melek Aslan, kursiyerler ve aileleri katıldı. Proje Koordinatörü Eda Kahraman Öge açılışta yaptığı konuşmada, "Öğrenim çağı dışına çıkmış yetişkin engelli bireylere ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli eğitimler vererek, eğitim fırsatı sağlamak ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine destek olmak bu bağlamda da topluma kendine güvenen üretken , mutlu bireyler kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Öğe şunları kaydetti, "İşitme engelli bireylere yönelik filografi, hafif düzeyde zihinsel engelli bireylere yönelik özel gün ve nikah şekeri hazırlama, ortopedik engelli olan bireylere yönelik olarak bilgisayar işletmenliği kursları düzenlendi. 38 engelli birey kurslara kaydoldu. 7 öğretmenin görev aldığı 403 saat süren eğitimler sonrası 20 kişi kursları başarı ile tamamlayarak belge almaya hak kazandı. Proje kapsamında açılan kurslar sona ermesine rağmen aile ve kursiyerlerden gelen talepler doğrultusunda toplamda 176 saatlik 2 yeni kurs daha planlanmış ve halen devam etmektedir. Ayrıca engelli bireylerin ailelerine yönelik 64 saat süreli dolgu oyuncak bebek yapımı kursu devam etmektedir" dedi. Açılan kurslarda başarılı olan kursiyerlere başarı belgeleri takdim edildi.
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