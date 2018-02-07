Biga’da Halk Ekmek açıldı

Biga Belediyesi Halk Ekmek Satış Noktası, yapılan törenle Biga Belediye Meydanı’nda faaliyete başladı.

Haftanın 7 günü ekmek satışı yapılacak. Biga’daki 25 fırıncı her sabah ekmekleri Biga Belediyesi Halk Ekmek Satış Noktası’na teslim edecek. Ekmek satışları sabah 08:30’da başlayacak ve 12:30’a kadar sürecek.

Açılış törenine; Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş, CHP Biga İlçe Başkanı Özgür Ceylan, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili Melih Akyıl, Biga Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Mutur, Biga Lokantacılar ve Köfteciler Odası Başkanı Emin Aktaş, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tanur, Biga Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Ünal, Biga Engelliler Derneği Başkanı Havva Bacak, belediye meclis üyeleri, belediye müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Zam gelmesine rağmen 1 liradan ekmek satışının devam edeceğini belirten Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bugün yine Biga’da yine farklı bir belediye hizmetini vatandaşımızın kullanımına sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biga’da sivil toplum örgütleriyle birlikte yaptığımız anlamlı işlerden birisi Biga Belediyesi Halk Ekmek Satış Noktası,bundan sonra burada tüm Bigalılara hizmet verecektir. Bildiğiniz gibi yılbaşından itibaren ekmek fiyatlarında yüzde 25 gibi bir artış gerçekleştirildi. Bir normal ekmek 1 lira 25 kuruş oldu. Bu zam geldikten sonra meslek odalarımızla ve fırıncı esnaflarımızla görüştük ve bu hizmetin başlaması için ilk adımları attık" dedi.

“Fırıncılarımıza ve meslek odalarımıza teşekkür ediyorum”

Fırıncılar ve meslek odalarıyla uzun görüşmeler sonucu karar aldıklarını belirten Başkan Işık, "“Meslek odalarımızın da destekleriyle burada bugünden itibaren her gün 2 bin adet ekmeği Bigalıların kullanımına sunacağız. Burada her gün 2 bin adet ekmek 1 liradan satılacaktır. Burada fırıncıların marketlere vermiş olduğu toptan fiyattan ekmekleri alıp burada ucuz ekmek ihtiyacı olan hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Fırıncılarımıza bu konuya göstermiş oldukları destekler için teşekkür ediyorum. Ticaret Odası, Esnaf Odası, Lokantacılar Odası başkanlarımızla birlikte bu süreci hep beraber yürüttük. Uzun görüşmeler sonucunda fırıncı esnaflarımız da tamam dediler ve burada bundan sonra artık tüm yıl boyunca 1 liradan ekmek satışına başlamış oluyoruz. Bu hizmetin duyurulması adına burada bu töreni gerçekleştirdik. Biga halkına hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

“Sayı hiç artmayacak”

Belli sayıda üretimin yapılacağını kaydeden Işık, "“Bu sayı hiçbir şekilde arttırılmayacaktır. 2 binden fazla ekmek satışı yapmayacağız. Bununla ilgili kamuoyunda bazı tereddütler olduğunu duyduk. Onun için bu açıklamayı gerekli görüyorum. 2 bin 1 adet ekmek satışı yapılmayacak burada. Burası ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ekmek gibi ana besin maddesini uygun fiyatlarla satışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan Biga Belediyesi Halk Ekmek Satış Noktası’nda ilk ekmek satışını da Başkan Işık yaptı. Biga Belediyesi, çok sayıda sosyal belediyecilik uygulamaları ile çevre belediyeler içinde de dikkat çekmeye devam ediyor.