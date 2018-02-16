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Biga’da elediye emeklileri dernek kuracaklar

Çanakkale’nin Biga Belediyesi’nde yıllarca çalışıp ardından emekli olan işçi ve memurlar ile belediye müdürleri, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ın da katılımıyla bir araya geldiler.Biga Belediyesi’nden emekli İsmail Hoşgör’ün...

Biga’da elediye emeklileri dernek kuracaklar

Çanakkale’nin Biga Belediyesi’nde yıllarca çalışıp ardından emekli olan işçi ve memurlar ile belediye müdürleri, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ın da katılımıyla bir araya geldiler.Biga Belediyesi’nden emekli İsmail Hoşgör’ün...

16 Şubat 2018 Cuma 18:20
Biga’da elediye emeklileri dernek kuracaklar

Çanakkale’nin Biga Belediyesi’nde yıllarca çalışıp ardından emekli olan işçi ve memurlar ile belediye müdürleri, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ın da katılımıyla bir araya geldiler.

Biga Belediyesi’nden emekli İsmail Hoşgör’ün organize ettiği yemekte Biga Belediyesi’nden emekli işçi ve memurların katılımıyla bir dernek kurulması fikri de ortak kabul gördü.

Yemekte konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık dernek kurulması fikrini desteklediğini söyledi. Başkan Işık, "Hepiniz Biga Belediyesi bünyesinde Biga’ya hizmet etmiş insanlarsınız. Ben hiçbirinizi bugünkü belediye çalışanlarımızdan ayrı görmüyorum. Bu güzel toplantının daha sık yapılması fikrini destekliyorum. Eğer dernek kurarsanız da Biga Belediyesi olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Yemek sonrası derneğin kurucu yönetimi için isimler toplandı. Daha sonra dernekleşme çalışmasının gerçekleştirilebilmesi ve kaynaşma amacıyla yeni bir toplantı düzenlenmesi kararıyla toplantı sona erdi.
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