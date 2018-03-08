Biga’da Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar, Biga Şehir Parkı’nda buluştular. Biga Kent Konseyi Kadın Meclisi ve CHP Biga İlçe Kadın Kolları Yönetimi’nin birlikte düzenlediği kahvaltıya Biga Belediye Başkanı İsmail Işık da katıldı.

Düzenlenen kahvaltı etkinliğinde konuşan Başkan Işık, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüzü kutlarım. Böyle tek bir günün olması bile çok anlamlı değil. Her zaman kadınlarımız bizler için değerli. Bu günün nasıl ortaya çıktığını biliyorsunuz. Kadınların hak arayışı ve bu hak arayışı sürecinde yaşananlar sonucunda 8 Mart ortaya çıktı. 129 kadın hayatını kaybetti. Son zamanlarda ise şiddet olgusu ile gündemimizde. Üzülüyorum. 1930’lu yılların bile gerisine düşmüşüz bu anlamda. 8 Mart bizim için farkındalığı arttıran bir gün olmalı" dedi.

Kahvaltının ardından Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ile CHP Biga İlçe Kadın Kolları Başkanı Melek Şahin, Biga çarşı merkezinde kadınlara karanfil dağıttı. Karanfil dağıtımı sırasında erkeklerin de karanfil istemesiyle renkli görüntüler ortaya çıktı. Esnaf ve sokaktan geçen kadınlara yaklaşık bin adet karanfil dağıtıldı.