Biga’da Bilim ve Teknoloji haftası kutlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Bilim ve Teknoloji haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde, Atatürk Fen Lisesi tarafından düzenlenen programa, Kaymakam Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Şube Müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasında Atatürk Fen Lisesi Müdürü Faruk Girgin, insan yaşamını etkileyen uygarlıkların gelişim süreçlerine büyük katkı sağlayan bilim ve teknolojinin önemini kavramak amacıyla 8-14 Mart tarihleri arasında Bilim ve Teknoloji haftasının kutlandığını söyledi. Girgin, "İçinde bulunduğumuz hayatı açıklama çabaları olarak tanımlayabileceğimiz bilim, yüzyıllar önce ortaya çıkmış öne sürülen düşüncelerin zaman içerisinde gelişmesiyle bugünkü halini almıştır. Bilimin amacı hep bilinmeyenleri cevaplandırmak ve insanlığa yararlı bilgiler ortaya sunmak olmuştur. Teknoloji ise bilimi kullanarak hayatı kolaylaştırmak için yapılan her şeydir. Gençler, çağın gereklerine uygun olarak gelecekte bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sağlayacak sizlersiniz" dedi.

Programda, geleceğini sen yarat konulu resim, deneme ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.